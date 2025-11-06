Director técnico de Uganda avisa a la Roja Sub 17 de Sebastián Miranda: "Volveremos más fuerte"

Tras debutar en el Mundial de la categoría con una derrota ante Francia, el combinado nacional enfrentará el sábado al elenco africano con la necesidad de sumar una victoria para soñar con avanzar a la siguiente fase.
La Selección chilena Sub 17 tuvo un mal comienzo en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar. La Roja de Sebastián Miranda cayó el miércoles por 2-0 en su debut ante Francia por el Grupo K, el cual completan Uganda y Canadá.
Ahora, el combinado nacional enfrentará este sábado a los africanos, quienes se estrenaron con una caída por 2-1 ante los norteamericanos.
Por eso, será un duelo clave para ambos elencos y el técnico de Uganda, Brian Ssenyondo avisó que ante Chile irá por una victoria.
"Mejoraremos en las jugadas a balón parado. Estoy seguro de que volveremos más fuertes y creo que lograremos nuestro objetivo", advirtió el estratego.
Sobre la derrota ante Canadá, sostuvo: "A veces, cuando concedes goles en jugadas a balón parado en las que has estado trabajando, y has estado en desventaja, puede que no veas los resultados en el siguiente partido".
Consignar que el duelo entre la Roja y el combinado africano está programado para las 9:30 horas de este sábado 8 de noviembre, por la segunda fecha del Grupo K.
PURANOTICIA