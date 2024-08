Director Técnico de Udinese lamentó lesión de Alexis y explicó por qué Pizarro aún no debuta

Alexis Sánchez tendrá que seguir esperando por su anhelado redebut en el Udinese. Se esperaba que el delantero chileno tuviera su estreno este sábado, en el duelo frente a la Lazio, por la segunda fecha del Calcio, pero se lesionó a mitad de semana en un entrenamiento del cuadro de Friuli y todo indica que estaría recién disponible a fines de septiembre, por lo que también será baja en la Selección para la doble fecha de las Clasificatorias.

Uno que se refirió a la lesión que sufrió el goleador histórico de la Roja fue el técnico del conjunto bianconero, el alemán Kosta Runjaic.

"Estamos felices por el regreso de Sánchez, pero lamentablemente se lesionó. Él llegó lleno de energía, está entusiasmado por estar aquí y poder jugar con el Udinese. Es lamentable esta noticia de su lesión", expresó el DT este viernes en conferencia de prensa.

"Es triste, pero mañana tendremos que jugar bien y demostrarle a Alexis que somos un equipo fuerte en casa", añadió el estratego germano sobre el tocopillano.

Pero además, Runjaic se refirió a la situación del otro chileno en el plantel, Damián Pizarro, quien no fue citado en la primera fecha de la Serie A y tampoco será considerado para este fin de semana: "Pizarro no lleva tanto tiempo con nosotros, llegó de Chile y no ha hecho ningún minuto de preparación, hay que darle tiempo para que se adapte, tiene que coger ritmo en los entrenamientos y adaptarse al ritmo del equipo, luego veremos cuál será su siguiente etapa".

Sobre el tiempo que necesitará el ex Colo Colo para adaptarse al equipo, sostuvo: "Los jugadores tienen que adaptarse a un nivel alto, hay diferencias y depende de las situaciones, no puedo dar una respuesta precisa. Todos necesitamos tiempo para adaptarnos".

