Director técnico de San Marcos de Arica disparó contra el arbitraje tras empate ante Magallanes y lanzó indirecta a Jorge Almirón

Con polémica terminó el encuentro que animaron la noche del lunes San Marcos de Arica y Magallanes en el estadio Carlos Dittborn, partido que acabó igualado a dos con una agónica anotación de los carabeleros que generó malestar en el norte.

Una vez terminado el partido, el técnico del conjunto santo, Germán Cavalleri, expresó su molestia en contra del arbitraje de Matías Assadi, quien en los descuentos cobró una dudosa falta que terminó en el empate del cuadro albiceleste.

En conferencia de prensa, el estratego remarcó que "volvemos otra vez al tema del VAR, es super necesario porque cuando un equipo va ganando y te cobran este tipo de fouls te meten en un arco, después, obviamente que marcamos mal nosotros, no es que cabecea el árbitro, pero el foul no es foul".

Fue entonces que el DT tomó a todos por sorpresa y lanzó una indirecta a su par de Colo-Colo, Jorge Almirón, quien luego de acusar de "robo" los penales sancionados por Piero Maza en el Superclásico con Universidad de Chile, presentó sus disculpas, evitando así una sanción del Tribunal de Disciplina.

Sin embargo, Cavalleri apuntó que "ya sabía yo en la semana cuando me dieron los nombres, que había que levantar la guardia, yo no voy a pedir disculpas después como el técnico de Colo-Colo, yo lo que digo es lo que siento".

Por último, el adiestrador del combinado ariqueño cuestionó el momento que atraviesa el referato criollo, puntualizando que "tendría que pasar desapercibido, pero todo a nosotros nos cuesta más. Los últimos partidos nosotros veníamos ganando y perdiendo pero no hubo ningún problema con los arbitrajes, este partido ya a mi los nombres me generaban dudas, no es casualidad, este árbitro nos dirigió con Universidad de Concepción, (Camilo) Rencoret hizo dos fouls y se fue expulsado, después ganamos con gol de Plaza, pero el partido fue más o menos igual, las faltitas, las cositas, todo para allá".

"Es lo que pasa, el foul de Javi (Rivera) no es foul, es más, es hasta amarilla para el jugador de Magallanes por simular una falta, no deja el cuerpo, no mueve la mano, no mueve el hombro, absolutamente nada, es una jugada totalmente de fútbol, si esa es foul la de (Marcos) Camarda que lo tiran también es foul. Obvio que me preocupa, me preocupa, acá el que no llora, no mama".

