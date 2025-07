Director técnico de Palestino habló sobre el durísimo momento familiar que está atravesando

Lucas Bovaglio, entrenador de Palestino, ya está de regreso en Chile después de pasar una semana en Argentina, aprovechando el receso del Campeonato Nacional.

En su llegada al país, el estratego del cuadro árabe dio una entrevista en la cual confesó la delicada situación que está atravesando junto a su familia.

"Mi hija menor, Pía, tiene una parálisis cerebral y solo se moviliza en silla de ruedas. Ella se comunica muy bien, va al colegio y es una niña alegre y hermosa, pero requiere de cuidados extremos. Y ha sido mi señora la que se ha debido encargar prácticamente sola de ella", comenzó diciendo el DT argentino en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Mis tres hijas fueron prematuras y eso les afectó en diferentes grados. La mayor, Pilar, estuvo en incubadora, pero Paulina nació sin respirar y ahora tiene algunas secuelas motoras. Y Pía tiene parálisis cerebral y epilepsia", añadió.

Además, agregó: "Si yo les contara todo lo que nos ha tocado vivir estos años, tendría para escribir un libro. Solo les resumo diciendo muchas veces hemos enfrentado la posibilidad de ver morir a alguna de nuestras hijas".

También, se refirió al duro momento emocional que siente día a día al estar lejos de su familia: "El fútbol es mi profesión y hoy no podría hacer otra cosa porque soy el sustento económico de mi familia. No es fácil trabajar en Argentina, hay mucha gente capaz en el fútbol y yo, dentro de todo, recién estoy haciendo mi camino como DT. Quiero estar con mi esposa, porque la amo, y con mis hijas, que son mi mundo. Pero hoy no puedo. Y claro que lo resiento".

PURANOTICIA