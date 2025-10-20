Director técnico de Marruecos tras victoria en Mundial Sub 20: "Los chilenos estuvieron con nosotros desde el primer día"

Historia pura la de Marruecos en el Mundial Sub 20 de Chile. El combinado africano dio la gran sorpresa al derribar a Argentina por 2-0 en la final en el Estadio Nacional para consagrarse campeón, por primera vez, de la cita cita planetaria de la categoría.

Tras la victoria ante la Albiceleste, el técnico Mohamed Ouahbi manifestó toda su felicidad por conquistar el título en la competencia en nuestro país.

"Mucha gente habla de mí, pero mi staff tiene mucho mérito, no estoy solo. Tengo un cuerpo técnico increíble que trabaja mucho. Sabíamos que Argentina tiene mucha experiencia, pero hemos tenido la cabeza fría, estuvimos fenomenal. Pudimos marcar más goles. Definimos muy bien en el área", expresó el belga.

Además, el estratego aprovechó para agradecer al público chileno por el apoyo que le dio a la selección marroquí durante el certamen: "Estuvieron con nosotros desde el primer día, en los estadios y también en el hotel, como nos han acogido, como nos cuidan, el amor que nos han dado".

Por lo mismo, manifestó su deseo de ver a la Roja disputar el Mundial adulto de 2030: "Lo único que puedo desear, porque los marroquíes están muy contentos, es que se clasifiquen al Mundial del 2030, habrá partidos allá y si juegan allí, tendrán un estadio lleno de marroquíes apoyándolos".

