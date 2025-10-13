Director técnico de Iván Morales y "golazo" a River: "Vale lo mismo que uno de media cancha al ángulo"

Iván Morales se vistió de héroe al anotar el gol del triunfo por 1-0 con el que Sarmiento dio el golpe frente a River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires.

A los 30 minutos el delantero chileno aprovechó un rebote en el área que dio el portero Franco Armani y anotó con túnel incluido.

Tras el cotejo, el técnico del cuadro de Junín, Facundo Sava, llenó de elogios al ex Colo-Colo por su conquista ante el elenco "millonario".

"Vale lo mismo un gol como el de hoy (domingo) que uno de media cancha al ángulo. Fue un golazo", expresó el adiestrador, del ariete nacional.

Sobre la victoria ante el elenco "banda sangre", sostuvo: "Sabíamos que ellos nos iban a meter un poco atrás, pero también que cuando recuperábamos la pelota podríamos lastimarlos como pasó".

"Siempre le digo que yo como delantero iba absolutamente a todos los rebotes. Veía que en algunos entrenamientos se paraban y les dije que no. Hasta que la pelota no se va ustedes sigan corriendo para adelante. Les digo que vayan a todas las pelotas, tanto en ofensiva como en defensiva. Se los insisto en cada entrenamiento cuando veo que se paran", añadió.

