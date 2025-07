Director técnico de Independiente aseguró que Lucas Cepeda fichará en River Plate

Pese a que el propio Lucas Cepeda dejó en claro tras el triunfo ante Deportes La Serena de que no ha recibido ofertas y su foco está en Colo-Colo, el delantero sigue haciendo noticia por su posible partida del Cacique.

Es que el técnico de Independiente de Avellaneda, Julio Vaccari, sorprendió tras la victoria ante Talleres de Córdoba al referirse al futuro del atacante.

"Un jugador que me encanta para traer a Independiente, es Juan Portillo (de Talleres), pero se va a River. Me gusta el wing de Colo-Colo (Lucas Cepeda), también va a River. En eso me baso para decir que River es candidato por encima de Independiente", expresó el DT del Rojo en conferencia de prensa.

Consignar que tras la victoria ante La Serena, el ariete sostuvo: "El presidente (Aníbal Mosa) dijo que no hay ofertas. Yo estoy tranquilo, si me toca seguir jugando en Colo Colo lo voy a hacer como el primer día porque me abrieron las puertas para demostrar. Estoy enfocado acá. Si llega algo lo vamos a analizar".