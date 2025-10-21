Director técnico de Flamengo llenó de elogios a Erick Pulgar en su regreso a la titularidad

Tras haber sumado algunos minutos a mitad de semana ante Botafogo luego de estar más de tres meses fuera por lesión, el mediocampista nacional Erick Pulgar volvió a la titularidad en el triunfo por 3-2 de Flamengo sobre Palmeiras por la fecha 29 del Brasileirao.

Pese a recibir una tarjeta amarilla en el amanecer del partido (7'), el chileno tuvo una destacada actuación en los 60 minutos que disputó y fue ampliamente elogiado por el entrenador del cuadro carioca, Filipe Luis.

En conferencia de prensa, el estratego aseguró que el volante criollo "siempre ha sido, como les he dicho, un pilar del equipo, siempre lo ha sido para mí. Es un jugador clave, un líder tanto dentro como fuera del campo".

Pero el DT no se detuvo ahí y subrayó que el antofagastino "es alguien que entiende lo que pienso como nadie. Es una parte de mí dentro del campo, es muy importante".

Con esta victoria, el Mengao igualó la línea de 61 puntos del Palmeiras -ambos con un duelo pendiente-, a falta de diez encuentros para el término del torneo.

PURANOTICIA