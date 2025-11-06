Director técnico de Coquimbo Unido reveló el rol clave de Mario Salas para iniciar como entrenador

Esteban González, director técnico de Coquimbo Unido, flamante monarca de la Liga de Primera, habló tras la obtención del inédito título para el conjunto pirata, gesta deportiva que siguen celebrando en la Cuarta Región.

En entrevista con radio Cooperativa, el estratego indicó que "estos días acá en Coquimbo han sido de mucha felicidad y de un sentimiento muy lindo. Si lo hubiésemos soñado alguna vez, nos quedamos cortos con todo lo que estamos viviendo, o sea, ese día en el estadio habían muchas emociones y obviamente estos días posteriores se siguen disfrutando".

"Chino" agregó que "lo que hizo el plantel de jugadores me parece que está batiendo muchos récords, entonces estamos muy contentos a pesar de que aún quedan cuatro fechas y se vive distinto, y también estoy muy agradecido por todo el apoyo y obviamente con una felicidad muy grande".

Pensando en la temporada entrante, el DT manifestó que "espero que siga el plantel, para mí es muy importante una base para poder competir. Después que se incorporen jugadores que se vayan sumando a esta idea, me parece que por ahí está la clave, saber identificar cuándo darle descanso al equipo".

Asimismo, el adiestrador del elenco aurinegro dejó en claro que si intención es seguir al mando del equipo. "La verdad que yo estoy muy bien acá. No me gusta decir la palabra 'cómodo', pero estoy muy bien, muy contento para poder desarrollar el trabajo y todo lo que se ha hecho. Conseguimos algo muy importante, que es muy difícil de hacer en un equipo de provincia. La verdad que no me quita el sueño que me llegue una oferta ahora".

Por último, González se refirió a quién fue su gran inspiración para sentarse en la banca. "Mario Salas me cambió mi forma de ver el fútbol. Y es más, yo estaba estudiando Educación Física y dejo la carrera y voy a estudiar a INAF. Creo que Mario es un tremendo entrenador. Tuve muchos entrenadores, pero lo que hizo Mario con nosotros, con el equipo en Huachipato, me parece que es donde yo hago el click para para ser entrenador", finalizó.

PURANOTICIA