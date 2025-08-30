Director técnico de Coquimbo Unido: “El equipo crece en confianza”

Coquimbo Unido completó 10 triunfos consecutivos en el torneo nacional.

Es un récord absoluto para la escuadra pirata porque su marca anterior era de siete encuentros ganados en línea.

Tal dato puede reflejar de buena manera la actualidad del cuadro nortino que es el exclusivo líder de la Liga de Primera y, por cierto, principal candidato al título.

Tras la victoria conseguida este sábado en Talcahuano ante Huachipato (1-0) la fe sube como espuma en las huestes coquimbanas, tal como lo ratificó el entrenador Esteban González.

“El equipo crece en la confianza, se esfuerza y el análisis con el resultado está fuerte en lo emocional. Obtuvimos el resultado que buscamos y estamos contentos con el desempeño del equipo”, señaló tras el partido ante los acereros.

González, a su vez, desestimó las dudas sobre la supuesta corta plantilla que tiene de cara al tramo final del campeonato y que podría perjudicar sus opciones.

“Trabajamos con el mismo plantel todo el año. Que todos los jugadores estén disponibles me pone feliz porque tienen opciones de competir de igual manera”, remarcó González, destacando así la entrega de sus dirigidos.

