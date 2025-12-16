Director técnico de Concepción: "La Ley Almirón se debe modificar, es una estupidez"

Deportes Concepción selló su regreso a la Primera División del fútbol chileno tras vencer a Cobreloa en la liguilla de la Primera B.

Si bien todo fue festejo para el cuadro lila, el técnico Patricio Almendra no pudo estar en el estadio debido a la Ley Almirón, norma que prohíbe a los entrenadores asistir a los recintos en los días de partido cuando están sancionados por el Tribunal de Disciplina.

Por eso, el DT del conjunto penquista, quien tuvo que ver el partido desde la habitación de un hotel, lamentó la situación y pidió cambiar la regla.

"Uno como entrenador no asesina a nadie como para que te dejen encerrado en un lugar, sin poder celebrar con tu equipo. Es una medida muy extrema, no le veo sentido", comenzó diciendo en conversación con radio ADN.

"Se debería modificar la regla, para que el entrenador esté en el estadio, por lo menos en una caseta y acompañado de un personero del equipo rival si quieren. Imagínate, me tocó ver una final desde una habitación y no pude ingresar al estadio para celebrar con mis jugadores. Eso lo encuentro una estupidez", añadió.

Por último, el estratego apuntó a Jorge Almirón, ex DT de Colo Colo: "No entiendo por qué tenemos que pagar el pato por el error de un técnico extranjero que vino e hizo lo que hizo. No lo justifico, tampoco lo crucifico, pero no podemos pagar el pato todos los entrenadores".

