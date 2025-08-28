Director técnico de Alianza Lima mete presión a Conmebol sobre fallo de la U e Independiente y exigió cupo a semifinales

Para la próxima semana se espera que la Conmebol entregue la resolución sobre la llave entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de Copa Sudamericana, cuyo partido de vuelta fue cancelado por los graves hechos de violencia en el estadio Libertadores de América.

En Alianza Lima están atentos, pues es el rival que espera en cuartos de final. Frente a esto, el técnico del cuadro peruano, Néstor Gorosito, metió presión al organismo sudamericano al asegurar que les gustaría clasificar a semifinales sin jugar la llave de los ocho mejores.

"Estamos con incertidumbre. Se hace difícil por la programación, por la ansiedad de uno de estudiar al rival, aunque los estamos estudiando bien a los dos pero para hacer hincapié en ese partido. Estamos con la intranquilidad de que pase uno y de que se juegue a puertas cerradas. La gente de Alianza no tiene la culpa de que no pueda ir, no tenemos nada que ver", reconoció el DT argentino en conversación con ESPN.

Consultado sobre los eventuales castigos para Independiente y la U, el trasandino sostuvo: "Hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar. No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano, pero cuando vas a Brasil le pegan a la gente. Nos pasó con Sao Paulo, también hace poco le pasó a Godoy Cruz, le pasa a todos. Se hace difícil, tendría que ser para todos de la misma forma".

Por último, Gorosito comentó: "Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte ‘para mí sería lindo jugar’, pero no te voy a mentir. Desde que estamos nosotros, Alianza Lima sacó 20 y pico de millones en recaudación y premio y al club le viene extraordinario, no solo desde lo deportivo, sino desde lo económico sería muy bueno para Alianza Lima".

PURANOTICIA