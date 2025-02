Director técnico de Alianza Lima cuestionó designación de Piero Maza para revancha con Boca Juniors

A casi un día de la revancha de la fase dos de Copa Libertadores ante Boca Juniors, pactado para mañana a las 21:30 horas, el técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, alzó la voz por la designación del chileno Piero Maza como árbitro principal de dicho encuentro.

La principal molestia de "Pipo" radica en que el réferi criollo ya dirigió un pleito del combinado peruano hace un par de semanas, cuando los blanquiazules vencieron por 3-1 a Nacional de Paraguay por la vuelta de la primera ronda del torneo.

En vísperas del choque con el elenco xeneize, el estratego aliancista remarcó que "no me parece normal que nos haya dirigido un partido y nos vuelva a dirigir. No es una cosa normal".

"Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero -normalmente- no se da con esta asiduidad que un árbitro te dirija prácticamente dos partidos seguidos. No es normal", complementó el ídolo de Universidad Católica.

Por último, Gorosito insistió en que "me llamó mucho la atención lo del referí, muchísimo, y ese es un miedo grande que tengo en la cancha de Boca, mucho".

PURANOTICIA