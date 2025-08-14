Director deportivo del Sevilla desdramatiza demora en inscripción de Gabriel Suazo para La Liga: "Nos quedan todavía quince días"

Gabriel Suazo atraviesa por una preocupante situación en el Sevilla. Es que si bien logró ganarse rápidamente un espacio en la consideración del técnico Matías Almeyda tras su fichaje en el club, aún no puede ser inscrito para el debut por La Liga contra Athletic de Bilbao, partido pactado para este domingo a las 13:30 horas.

¿El motivo? El conjunto blanquirrojo ha tenido problemas para cumplir con el límite salarial y, por lo mismo, el chileno y otros fichajes de la institución deberán esperar algunas ventas para estar a disposición del entrenador para el torneo español.

A pesar de esta compleja situación, el director deportivo Antonio Cordón hizo un llamado a la calma y afirmó que "todo esto es muy voluble, es muy dinámico y cada día puede cambiar. Estamos en ese momento que las cosas pueden suceder de forma muy rápida, pero nos quedan todavía quince días", pensando en resolver el tema el 1 de septiembre.

En la misma línea, planteó que "estamos tranquilos, no es una tragedia. El entrenador está tranquilo, sabía igual que yo cómo podían darse las circunstancias, y sabemos que es un trabajo que se iba a dar de esta forma, como el resto de equipos hasta el cierre de mercado va a haber muchos jugadores que no serán inscritos. Hay unas normas que hay que cumplir. Hay negociaciones, se está trabajando".

Consultado si acaso se imaginaba un panorama así, el directivo sevillano remarcó que "casi todos los equipos españoles están en circunstancias más o menos parecidas. Debe haber 50 o 70 jugadores que no están inscritos. Siempre lo comentamos, que el Sevilla, en las circunstancias que está, debe vender activos. Hay jugadores con salarios importantes que tenemos y buscar soluciones para ellos, que siempre sea beneficioso para sus familias".

Pensando en el choque con el cuadro vasco, el dirigente señaló que "iremos a San Mamés con lo que haga falta. Van a jugar once contra once y vamos a ver. Estamos muy ilusionados con hacer el partido con el grupo que sea necesario. Seguimos trabajando para poder llegar con un buen equipo y después al siguiente partido. Preocupación no. Cada día estoy con ilusión".

(Imagen: @gabrielalonso11)

PURANOTICIA