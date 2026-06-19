Director deportivo del Inter de Porto Alegre confirmó acuerdo para fichar a Guillermo Maripán

Guillermo Maripán dejará el Torino de Italia para regresar a Sudamérica como fichaje de Internacional de Porto Alegre.

Es que el defensa y seleccionado chileno ya llegó a un acuerdo con el conjunto gaúcho, tal como lo confirmó el director deportivo, Fabinho Soldano.

"Existe un acuerdo con Guillermo y estamos muy entusiasmados. Creemos que él podrá entregar lo que ya ha hecho en otros equipos. Estamos esperando que termine todo con su actual club para poder oficializarlo", reconoció en conversación con Esporte Band.

Sobre los motivos para fichar al zaguero nacional, sostuvo que "Guillermo tiene un perfil de líder. Jugó varios años en grandes ligas y lo hizo en pocos clubes, lo que es algo interesante. Él se identifica mucho con el lugar en el que juega y es lo que nos llevó a contratarlo".

"Destaca por su altura, tiene buenos números en jugadas de pelota parada. Tiene una técnica que puede ayudar al equipo y maneja muy bien la posición de defensor. Lo demás, se puede mejorar", añadió.

Por último, Soldano aseguró que el fichaje del formado en Universidad Católica "es una oportunidad de mercado. El jugador termina contrato con su actual club y nosotros vimos la oportunidad. Pero no puedo decir mucho sobre el tema, porque es un acuerdo y el jugador todavía pertenece a otro equipo".

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