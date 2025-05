Director deportivo del Betis confirma una próxima reunión con Pellegrini: "Nos vamos a sentar con Manuel, claro que sí"

No caben dudas que Manuel Pellegrini ha dejado un tremendo legado en el Betis de España al ser el entrenador más ganador y exitoso que ha pasado por el cuadro verdiblanco. Incluso, el chileno tiene al conjunto sevillano en la gran final de la Conference League, donde el club puede sumar el primer título internacional de su historia.

Pese a todo esto, y de que tiene contrato hasta mediados de 2026, la continuidad del "Ingeniero" en el elenco "heliopolitano" no está del todo segura, sobre todo porque ya son varios los que lo postulan a la banca de la Selección chilena.

Frente a este panorama, el director deportivo del equipo andaluz, Manu Fajardo, se refirió a la renovación del estratego nacional.

"Nos vamos a sentar con Manuel, claro que sí. Hay que valorar la temporada, qué se hizo bien y qué no, qué podemos mejorar. Él se resume a sí mismo, él busca siempre la excelencia y todos tenemos que mejorar. Al igual que yo o el consejo de administración o todos los departamentos. La autocrítica es necesaria. Ninguna plantilla es perfecta y la nuestra no lo es. Si no eres autocrítico nunca vas a estar cerca de la excelencia. Todavía no hemos valorado si un año más o dos más. Estamos centrados en lo que viene y luego ya veremos", expresó en conversación con Cadena Ser de España.

"Llegará el día en el que Manuel no esté en el Betis. El fútbol son ciclos y hay que trabajar desde la máxima profesionalidad y convicción para que cuando ese día llegue se minimice el error y se acierte en la decisión para que el Betis siga dando pasos al frente", añadió.

Por último, Fajardo abordó la tensa conversación de Pellegrini con Aitor Ruibal en la cancha, mientras el Betis caía frente al Atlético Madrid: "Como en la famosa charla de Pellegrini que tanto ha sorprendido a muchos, no a mí porque le conozco. Son situaciones normales de un partido cuando hay gente que lo vive al 200%. Tenemos la gran suerte de tener a jugadores en la plantilla como Aitor que engrandecen al equipo".

