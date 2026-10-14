Director deportivo del Alavés de España revela que tienen en carpeta a 10 promesas de la Roja

El Deportivo Alavés, cuadro que milita en la Primera División de España, tiene en carpeta a diez jugadores nacionales que disputaron el Mundial Sub-20 que se llevó a cabo el año pasado en nuestro país.

Así lo reveló este miércoles el director deportivo del cuadro "babazorro", Sergio Fernández, durante el 5° Congreso Internacional de Fútbol 2026 que se desarrolló en Santiago, donde explicó el método de trabajo del club para identificar y seguir a jóvenes talentos.

La lista de jugadores criollos está conformada por Felipe Faúndez (O'Higgins), Juan Francisco Rossel (Universidad Católica), Nicolás Cárcamo (Huachipato), Agustín Arce (Universidad de Chile), Emiliano Ramos (Everton), Vicente Álvarez (Deportes Limache), Lautaro Millán (Independiente), Matías Pérez (La Serena), Milovan Celis (Unión Española) y Sebastián Mella (Huachipato).

"Estos son algunos de los jugadores que nosotros tenemos referenciados y en seguimiento, dentro de nuestro algoritmo de jugadores que, en un momento determinado, puedan formar parte del Alavés", reconoció Fernández.

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