Director de fútbol del Mónaco habría descartado tener interés en fichar a Erick Pulgar

En los últimos días circuló en la prensa brasileña el rumor de que Erick Pulgar estaba en la órbita del AS Mónaco, elenco dirigido por su exentrenador en Flamengo, Filipe Luis.

Sin embargo, en las últimas horas, el medio partidario "Columna do Fla" afirmó que Thiago Scuro, director de fútbol del conjunto monegasco, negó completamente el interés de fichar al chileno.

De hecho, el dirigente del elenco del principado se habría contactado personalmente con Jose Boto, director deportivo del cuadro carioca, y el entrenador rojinegro Leonardo Jardim, para comunicarles la noticia.

Cabe recordar el antofagastino tiene una clausula de rescisión cercana a los cuatro millones de euros, por lo que cualquier club que quiera ficharlo solo tendría que pagar ese monto.

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