Director de Blanco y Negro hace nuevo rayado de cancha a Vidal: "Es un personaje, pero es uno más del plantel"

Sobre la continuidad del "King", Eduardo Loyola, sostuvo que "Arturo tiene contrato vigente y bueno, debe someterse a las normas de la institución".
Las últimas acciones de Arturo Vidal, como el punto de prensa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el mensaje por la salida de Mauricio Isla y las supuestas diferencias con el técnico Fernando Ortiz, han generado molestia en un sector de Blanco y Negro.
Un director de la concesionaria que administra a Colo-Colo, muy cercano a Aníbal Mosa, como es Eduardo Loyola, le rayó la cancha al experimentado volante del "Cacique".
"Colo-Colo es una institución que tiene una sola cabeza: el directorio. Y el directorio resuelve lo que es imprescindible para la gobernanza del club", expresó el vicepresidente en conversación con radio Cooperativa.
Sobre la continuidad del "King", el directivo sostuvo: "Arturo tiene contrato vigente y bueno, debe someterse a las normas de la institución".
Por último, Loyola sentenció que el mediocampista "es un personaje, pero es uno más del plantel".
PURANOTICIA