Director de Blanco y Negro advierte que la situación financiera de Colo-Colo "está muy complicada"

En Colo-Colo pretendían que este 2026 fuera una fiesta, considerando que es el año centenario del club. Sin embargo, la temporada fue para el olvido por los malos resultados, aunque podría cerrarla aún peor si es que no logra clasificar a la Copa Sudamericana.

Pero no solamente en el aspecto deportivo fue negativo para el cuadro albo, sino también en lo económico. Es que el director de Blanco y Negro, Ángel Maulén, reconoció que el club vive un delicado momento financiero.

"Financieramente, la situación de Colo-Colo está muy complicada. Tenemos serios problemas para manejar la caja de manera adecuada", expresó a radio ADN el miembro del bloque Vial-Ruiz Tagle.

"Dependeremos de la venta de buenos jugadores, como Lucas Cepeda o Vicente Pizarro, para salvar adecuadamente este año", añadió el directivo.

Además, Maulén agregó que el panorama seguirá complejo aunque logren vender a sus figuras: "Yo veo que está todo muy complicado. Y el próximo año se nos viene muy complejo".

