Director de Azul Azul defiende denuncia contra Javier Correa tras el Superclásico: "Estamos intentando extirpar la violencia de los estadios"

Continúa la polémica por la denuncia presentada por Universidad de Chile en contra de Javier Correa, quien realizó gestos obscenos después de la victoria de su equipo en el Superclásico del domingo.

Mientras en el "Cacique" cuestionaron la acción emprendida por su archirrival, Héctor Humeres, director de Azul Azul, concesionaria que administra al cuadro laico, defendió la acción emprendida ante el Tribunal de Disciplina.

Tras una reunión de directorio celebrada este jueves, el dirigente aseguró que lo hecho por Correa "incita a la violencia, y nosotros lo que estamos intentando hacer es extirpar la violencia de los estadios".

En esa misma línea, afirmó que el atacante argentino "debería meditar el punto y abstenerse de hacer ese tipo de provocaciones, porque eso puede desembocar en otras cosas después. Es una persona que ya tiene experiencia en la vida, así que debería meditar no hacer ese tipo de incidentes, sobre todo en partidos de alta convocatoria".

Junto con admitir que espera una sanción para el ariete trasandino, Humeres salió al paso de las declaraciones del mandamás albo Aníbal Mosa, quien comparó lo hecho por Correa con un "Pato Yáñez" que hizo Marcelo Díaz en el estadio Monumental, recordando que ellos no acusaron formalmente al capitán de los universitarios.

"Debería haberla hecho (la denuncia), si él estimaba que tenía fundamentos para hacerlo. Yo soy enemigo de cualquier provocación en el estadio y creo que los jugadores son responsables en esta materia. A mí no me consta que Marcelo Díaz haya hecho eso", cerró el integrante de la sociedad anónima que maneja a la U.

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