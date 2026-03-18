Dieter Villalpando recibe dura sanción tras expulsión en el partido de Everton ante la UC y por insultar al árbitro

Dos fechas de sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) recibió el volante de Everton, Dieter Villalpando, tras ser expulsado en el partido ante Universidad Católica del pasado sábado.

El mexicano vio la tarjeta roja al minuto 90+1 del encuentro disputado en el Claro Arena, luego de agredir a Gary Medel.

Según consignó en su informe el árbitro Rodrigo Carvajal, antes de irse a las duchas, el futbolista lanzó un fuerte insulto hacia su persona. “Una vez expulsado, me insulta diciendo textual ‘malo concha de tu madre’”.

Sobre la tarjeta roja, el juez explicó que lo echó por “ser culpable de conducta violenta; por golpear con el puño en el pecho a un adversario”.

De esta manera, el futbolista "ruletero" no podrá estar presente en los partidos ante Ñublense del miércoles 8 de abril y en la vista a Deportes La Serena, duelo que se disputará el domingo 12 de abril.

(Imágenes: Comunicaciones Everton)

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