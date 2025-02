Diego Valencia revela que tuvo opciones para seguir en Europa y dice que su regreso a la UC "no es un paso atrás"

Después de un amargo paso por el fútbol europeo, Diego Valencia regresó a Universidad Católica, cuadro en el que fue presentado este miércoles oficialmente como refuerzo para esta temporada.

En conferencia de prensa, el delantero nacional se mostró contento por sellar su retorno al elenco en el que se formó. "De ambas partes hicimos un gran esfuerzo para estar acá, estoy muy contento de ser parte nuevamente de la Universidad Católica. Agradecer a todos los hinchas que me han hecho sentir su cariño", comenzó diciendo el ariete.

Consultado sobre su paso por el viejo continente, sostuvo: "El fútbol europeo es totalmente distinto, vuelvo con mucha experiencia, tuve compañeros de clase mundial, pude aprender mucho de ellos y de los entrenadores que tuve. Me veo como un jugador más maduro, espero poner en cancha todo lo que aprendí en Europa".

Respecto a su polémica salida de la Selernitana de Italia, donde tuve problemas con los dirigentes, comentó: "Para mí el tema de la Salernitana ya está cerrado, lo que tenía que decir ya lo dije por redes sociales, me quedó con la experiencia de haber jugado en el fútbol italiano. Ellos dijeron lo que tenían que decir, pero yo siempre me estuve entrenando. No es un paso atrás para mí. Tuve opciones para seguir en Europa, pero creo que volver era lo mejor para mi carrera. Espero seguir logrando cosas importantes con el club como lo hice en primera pasada".

"Yo hice una autocrítica hacia mí, pero me la guardo. Aun así me quedo con tranquilo con lo que hice, me entregué al 100%, estuve siempre disponible para el cuerpo técnico. El tema de alargar la carrera en el fútbol europeo se da con distintas circunstancias, a mí me tocó este tema con la dirigencia", complementó.

Por último, sobre la competencia que tendrá en la ofensiva de la UC, Valencia dijo: "Hay muy buenos jugadores en todas las posiciones, eso va a ayudar mucho al rendimiento del equipo, me pone contento poder competir el puesto con buenos jugadores, yo quiero jugar todo lo posible, así que a prepararme lo mejor posible y ganarme una camiseta de titular".

