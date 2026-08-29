Diego Valdés sufre nueva lesión en Vélez y se perderá duelo ante Boca Juniors

Diego Valdés fue la gran obsesión de Colo Colo en la última ventana para inscribir jugadores, pero finalmente la llegada del volante desde Vélez Sarsfield de Argentina, no se concretó.

Y es que el DT del equipo de Liniers, Guillermo Barros Schelotto, tiene en alta valoración al volante chileno y lo asume como pieza fundamental en su equipo pese a un punto que no deja de ser preocupante: sus constantes lesiones.

Eso quedó más que expuesto en las últimas horas puesto que Vélez comunicó el viernes que Valdés sufrió una nueva dolencia física (desgarro del sóleo izquierdo) que lo mantendrá alejado nuevamente alejado de las canchas.

El tiempo de recuperación aún no está determinado, pero lo médicos señalaron que, al menos, Diego Valdés no podrá ser tenido en cuenta para los partidos ante Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys por el Torneo Clausura, además del choque ante Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina, programado para este miércoles 2 de septiembre.

Valdés suma su tercera lesión desde su arribo a Vélez Sarsfield. En total, ya se ha perdido 121 días por problemas físicos, que lo hicieron perder 14 partidos.

PURANOTICIA