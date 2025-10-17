Diego Sánchez y clave para histórica campaña de Coquimbo Unido: "No hay cabrones"

Después del largo receso por el Mundial Sub 20 en Chile, Coquimbo Unido, exclusivo puntero del Campeonato Nacional, volverá a la acción este domingo en busca de de dar un nuevo paso a un histórico título.

El cuadro "pirata" recibirá a Colo-Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, y en la antesala al cotejo el portero y referente del conjunto aurinegro, Diego Sánchez, reveló el gran secreto para la tremenda campaña del club.

"Nosotros con Toto (Manuel Fernández) y (Sebastián) Galani, somos como la experiencia y la voz del camarín. Tratamos de mantener la misma onda que veníamos haciendo. Todo esto que hemos logrado ha sido gracias a la hermandad en el camarín. La familia que tenemos. Eso hay que mantenerlo y seguir reforzándolo. Más allá de hablar tanto, es mantener y saber que estamos arriba en la tabla por lo que hemos hecho. Y no tenemos por qué cambiar", expresó el golero.

"Tenemos que seguir creyendo en nosotros, no creernos más ni menos. Seguir humildes como en cada entrenamiento. Más que una arenga es un llamado a mantener. Todos tenemos peso en el camarín. No hay cabrones como se hacía antiguamente y se nota en la cancha", añadió el "Mono".

Además, agregó: "Muchos partidos los hemos ganado con la gente que entra del banco. Todos somos importantes. Entrenamos como si fuéramos a jugar todos".

Sobre el quedar en la historia de la institución, sostuvo: "Es lindo dejar un precedente en el club donde uno está, como también lo hice en Unión Española, donde hay mucha historia. Esto se gana con logros, algo que aún no se logra, pero estamos en camino. Sería hermoso ver mi nombre, el de Toto, el de Chino que ha hecho un trabajo gigante con Miguel, el de los canteranos, Galani, Pichu Cabrera. Todos trabajamos para eso, son sueños de cada uno. Para mí es un sueño hacer historia en un club. Y más como este equipo, que me enamoró y lleva en su mochila a toda una ciudad. Sólo queda rendir para llegar a ese sueño de dejar plasmado mi nombre y el de todos nosotros en la historia".

