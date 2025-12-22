Diego Rubio podría arribar a Argentina como fichaje de Instituto de Córdoba

Diego Rubio está buscando nuevo club como jugador libre tras sellar su salida del Austin FC de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Y el delantero chileno podría continuar su carrera en el fútbol argentino, al ser opción de refuerzo para Instituto de Córdoba, de la Primera División trasandina.

Según dio a conocer el periodista especializado en el cuadro cordobés, Ignacio Castellano, el atacante nacional tiene un acuerdo verbal con el equipo.

De acuerdo a la misma fuente, el ex ariete de Colo Colo sería una de las principales opciones para potenciar la ofensiva del equipo, aunque aclaró que la operación aún no está sellada, debido a que el club argentino debe resolver el tema de los cupos extranjeros.

