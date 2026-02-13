Diego Rubio: "En un momento quise venir a Colo-Colo, pero no se dio"

Después de más de diez años en el fútbol extranjero, Diego Rubio volvió al fútbol chileno como fichaje de Deportes La Serena.

El delantero chileno arribó al cuadro granate proveniente del Austin FC de la Major League Soccer de Estados Unidos, aunque por varias temporadas se le vinculó con un eventual regreso a Colo-Colo, el cuadro que lo formó.

El ariete conversó con el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, en el cual explicó los motivos sobre por qué no retornó al Cacique.

"La verdad es que quería quedarme en la MLS, pero se dio esta oportunidad. Me llamaron Francisco Bozán y Felipe Gutiérrez. Jugué con él y sé lo apasionado que es por el fútbol. Ya pasó el caos del viaje y de reacomodar a la familia y a los niños. Ahora estamos más tranquilos", sostuvo rlo ariete nacional.

Sobre su frustrado retorno al conjunto albo, sostuvo: "Como ustedes dicen, soné en Colo Colo. Solo fueron rumores. Yo en un momento quise venir, pero no se dio. Así es el fútbol. Es cliché, pero es así. Ahora hay tantos jugadores y cada DT tiene su preferencia. No se dio y listo, ya está".

PURANOTICIA