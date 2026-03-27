Diego Ortiz tras ser apuñalado durante encerrona en Providencia: "Estoy con dolor y varios cortes en la espalda"

En la intersección de las calles Pocuro y Ricardo Lyon en la comuna de Providencia, el tenista nacional Diego Ortiz fue víctima de una encerrona durante la noche del miércoles.

El joven de 22 años, quien destaca por haber obtenido su primer punto ATP durante la temporada anterior, fue abordado por un grupo de delincuentes mientras se encontraba detenido frente a un semáforo.

Según relató el propio deportista, sobrino del extenista Hermes Gamonal, el asalto fue ejecutado con extrema violencia por aproximadamente seis sujetos y una mujer, todos menores de edad.

"Estaba parado en el semáforo y en segundos me robaron el auto, creo que eran seis personas más la chica que estaba en el auto. No forcejé nada, les abrí la puerta para bajarme, ahí me pegan con la pistola y me apuñalan a sangre fría. Salí corriendo pidiendo ayuda. Ahí salieron arrancando. Eran todos menores de edad", detalló Ortiz en diálogo con radio ADN.

Como consecuencia de la agresión, el jugador sufrió lesiones cortantes en la zona de la espalda tras ser apuñalado por los asaltantes. Respecto a su estado de salud actual, el tenista manifestó: "Estoy recién asimilando lo que pasó, estoy con dolor y varios cortes en la espalda. Me dijeron que me tomaría un par de semanas de recuperación y reposo".

El incidente no solo afecta su integridad física, sino que también representa un revés significativo para su carrera profesional y sus finanzas personales, ya que además del vehículo, le sustrajeron sus raquetas de competición. "Tendré que verlo con mi equipo, habrá que reagendar torneos. Económicamente es un golpe duro, es pagar la clínica, ver los trámites del auto y las raquetas que me robaron", explicó el damnificado.

Finalmente, Ortiz confirmó que ya ha colaborado con las autoridades entregando su testimonio para facilitar la investigación del caso. "Espero que se cumpla la ley, aporté con todo lo que me acuerdo. No le deseo a nadie lo que pasé esa noche", concluyó el deportista, quien ahora deberá enfocarse en su proceso de rehabilitación antes de volver a las canchas.

(Imagen: @copachiletenis)

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