Diego “Mono” Sánchez celebra desnudo tras título de Coquimbo: “Toy de campeón”

El portero de Coquimbo Unido compartió en Instagram una foto muy atrevida, completamente de espaldas y solo cubierto con un emoji de durazno, dejando en evidencia que la euforia por el título no tiene límites.
El conocido portero Diego Sánchez, héroe indiscutido en la reciente conquista de Coquimbo Unido en la Liga de Primera, no pudo contener la euforia tras el título y decidió compartir su alegría de una manera que ya está dando que hablar.
El “Mono” publicó en su cuenta de Instagram una historia que dejó poco a la imaginación: aparece completamente desnudo, de espaldas, en un balcón con vistas al mar coquimbano.
Sin embargo, para evitar problemas con la censura, utilizó un emoji de durazno y acompañó la imagen con su mensaje: "Buen día Coquimbo. Toy de campeón", haciendo alusión a la frase viral de René Puente.
La publicación rápidamente comenzó a viralizarse, generando reacciones divididas entre fans que aplauden su espontaneidad y críticos que cuestionan la forma de celebrar el título. Sin duda, Diego Sánchez no pasó desapercibido en su festejo.
