Diego “Mono” Sánchez celebra desnudo tras título de Coquimbo: “Toy de campeón”

El conocido portero Diego Sánchez, héroe indiscutido en la reciente conquista de Coquimbo Unido en la Liga de Primera, no pudo contener la euforia tras el título y decidió compartir su alegría de una manera que ya está dando que hablar.

El “Mono” publicó en su cuenta de Instagram una historia que dejó poco a la imaginación: aparece completamente desnudo, de espaldas, en un balcón con vistas al mar coquimbano.

Sin embargo, para evitar problemas con la censura, utilizó un emoji de durazno y acompañó la imagen con su mensaje: "Buen día Coquimbo. Toy de campeón", haciendo alusión a la frase viral de René Puente.

La publicación rápidamente comenzó a viralizarse, generando reacciones divididas entre fans que aplauden su espontaneidad y críticos que cuestionan la forma de celebrar el título. Sin duda, Diego Sánchez no pasó desapercibido en su festejo.

