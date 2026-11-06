Diego Flores queda fuera de la nómina arbitral tras su cuestionado desempeño en el clásico universitario

El clásico universitario, donde Universidad Católica derrotó por 1-0 a Universidad de Chile en el Claro Arena, estuvo marcado por el polémico arbitraje de Diego Flores, quien quedó en el centro de las críticas por su desempeño durante el encuentro.

Y las consecuencias de su cuestionada actuación no tardarían en llegar. La ANFP dio a conocer la nómina de árbitros designados para los partidos de este fin de semana, correspondientes a la 27ª fecha del campeonato, y uno de los aspectos que llamó la atención fue la ausencia de Diego Flores.

De acuerdo con radio ADN, el desempeño del juez "no fue bien evaluado por parte de la Comisión de Árbitros, que no le comisionó ningún partido de la Liga de Primera ni tampoco alguno de los juegos por la fecha 11 de la Segunda División".

En tanto, para el crucial compromiso en que Colo-Colo puede sellar el título ante Ñublense en Chillán, fue designado Juan Lara. Por su parte, Piero Maza será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Universidad de Chile y Cobresal.

Por su lado, Franco Jiménez tendrá la responsabilidad de dirigir el encuentro entre Universidad Católica y Deportes Limache.

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