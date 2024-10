Díaz responde a los dichos de Vidal sobre que la ANFP quiere a la U campeón: "Lo que digan de otro lado no me importa"

Con el triunfo como visita ante Unión La Calera en el partido pendiente, Colo-Colo le arrebató el liderato del Campeonato Nacional 2024 a Universidad de Chile, cuando quedan tan sólo tres fechas para el término del certamen.

Los azules, quienes estuvieron casi toda la competencia como punteros, ahora ya no dependen de sí mismos para conquistar el anhelado título.

Sin embargo, el capitán de los estudiantiles, Marcelo Díaz, aseguró que pelearán hasta el final, al expresar este jueves en conferencia de prensa: "Hoy estamos a dos puntos del líder, quedan tres partidos por jugar pero acá no existe presión, tenemos que seguir haciendo lo mismo, preocuparnos de ganar nuestro partido y al final del torneo se verá quién sumó más puntos".

"En la U el lema es 'lo damos vuelta', acá confiamos y siempre peleamos hasta el final. Acá nada es imposible y hay muchas cosas en las que nadie creía y nosotros sí", añadió "Carepato", quien esta semana sufrió una encerrona en Vitacura.

Sobre el clásico de este sábado ante Universidad Católica, sostuvo: "El más importante es el sábado y nos entregaremos para que esta gesta épica se concrete. Confiamos mucho, y tenemos el respaldo de la gente. Estamos todos juntos y nadie se ha bajado del barco".

Sobre lo que significa pelear la corona hasta el final con el "Cacique", comentó: "Que los dos equipos más grandes pelean el torneo es lo normal, lo que debería ser siempre. Esperemos que esto marque un antes y un después y de aquí en adelante esto sea natural. Lo necesitamos, que los grandes peleen a nivel local y también a nivel internacional. Y eso también le va a beneficiar a la Selección que tan mal le ha ido en el último tiempo. Todos ganamos con esta situación".

Por último, abordó las acusaciones de Arturo Vidal tras la victoria ante La Calera sobre una posible ayuda a la U de parte de la ANFP para que los laicos sean campeones: "No vi ni escuché lo que dijeron. Estaba en el CDA porque nos tocó entrenar tarde. Tampoco podía ver nada porque, como todos saben, no tenía celular. Pero a nosotros poco nos importa lo que digan los demás, solo nos interesa lo que sucede acá en la U. El mensaje ha sido positivo, mesurado, respetando a todos y uniendo al pueblo azul. Lo que digan de otro lado no me importa ni al club le interesa".

"Sólo nos preocupamos de hacer las cosas bien acá, trabajar en silencio. Ir partido a partido, venir a entrenar de la mejor forma posible sin involucrarnos con nadie. Ha sido el mejor antídoto que hemos usado y nos ha servido. Vamos a seguir así hasta el final de los partidos en 2024 porque la institución lo requiere así", complementó.

