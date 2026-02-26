Díaz enciende el Superclásico: “Será una guerra” y pone a la U por sobre su titularidad

Marcelo Díaz no ha sido titular en Universidad de Chile desde que asumió el DT Francisco Meneghini, pero sigue siendo un referente del club azul.

Como tal, asistió a la conferencia de prensa para hablar del Superclásico de este domingo ante Colo Colo en el estadio Monumental y que se jugará sólo con público adicto a los albos.

“Es un marco lindo. A nosotros, y en especial a mí, me encanta jugar con público en contra. Ojalá en algún momento en Chile volvamos a tener visitantes, pero por lo pronto está muy difícil. El domingo va a ser una guerra en el buen sentido, como siempre son los clásicos. Ambos equipos jugándose la vida por su camiseta y por un resultado que le sirva a cada uno”, dijo el volante que estará en la banca.

Díaz se refirió precisamente al hecho de no ser titular. “Si voy de arranque o no, lo decidirá el entrenador. Yo siempre priorizo el bienestar del club por sobre lo personal”, puntualizó.

Con respecto al delicado momento que vive Universidad de Chile que aún no ha conseguido victorias en la Liga de Primera, Marcelo Díaz dijo que “el equipo viene en alza. Trabajamos y corregimos muchísimo. Somos unas máquinas de la competitividad y somos los primeros en querer obtener los tres puntos. Sostenemos un ritmo muy importante y eso nos significará tener los puntos que necesitamos''.

''Ojalá venga el domingo, sería lindo dar este batacazo'', señaló el mediocampista.

