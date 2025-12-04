Díaz dice que le "encantaría" que Álvarez siga en la U. de Chile: "Le ha hecho muy bien al club y al grupo"

El anuncio de Gustavo Álvarez de que no continuará como entrenador de Universidad de Chile de cara a la siguiente temporada no ha dejado a nadie indiferente, ni siquiera al plantel del cuadro azul.

Este jueves, el volante y capitán del conjunto estudiantil, Marcelo Díaz, fue consultado por el tema. En ese sentido, "Carepato" se sumó a su compañero Charles Aránguiz y pidió que el técnico argentino se quede en el club.

"Yo creo que todos hemos escuchado las declaraciones del profe y coincido con Charles. Cada uno tiene diferentes opiniones y expresar lo que siente, libre de decir qué se le pasa por la cabeza y yo, por lo que tengo claro y lo dije hace un mes o algo así, dije que tenía contrato. Es así. Yo no puedo pensar que tenemos afuera al profe siendo que tiene contrato y jugamos un partido muy importante el día sábado. Lo que suceda con su futuro se verá después del campeonato. Tendrá que hablar el club, el profe, hacerse un análisis de estos dos años que para mí han sido muy buenos. De ahí empezaremos a hablar con cosas que estén sucediendo", expresó el mediocampista en conferencia de prensa.

"Yo, como el más veterano de este plantel, sigo confiando en que el profe hasta el día último de su contrato va a estar acá. Hablo del presente y lo que sucedió. Los años que llevamos en el club han sido muy bueno, volvimos a posicionar al club donde merecía. Su trabajo lo he remarcado a él y a la prensa, es muy bueno, muy trabajador. Nos ha hecho muy bien. Como entrenador ha crecido mucho, nos hizo crecer como futbolistas y posicionó al club donde merecía. Estos dos años han sido muy buenos. Ojalá que estos procesos fueran eternos, pero lamentablemente no puede ser así. Yo por lo menos lo catalogo como muy bueno", añadió.

Además, destacó la forma en la que está la U actualmente a nivel institucional: "Comparto lo que dicen con que aquí lo he pasado todo, con momentos muy buenos y muy malos. Hoy creo que el club para por un momento muy bueno, remarco donde hemos vuelto nosotros, han sido buenos. Tenemos condiciones increíbles para trabajar. Es como que viviéramos en una nube aquí adentro, lo único que nos interesa y que tenemos que hacer es entregarnos al máximo. Lo que dice Gustavo es su opinión y es respetable, pero no quiere decir que muchas veces tenga o no tenga la razón, pero es mi opinión y vale. Creo que lo que ha sucedido estos dos años con las logísticas, infraestructura que tiene el club, las herramientas que poseemos en el CDA son envidiables. Cualquier jugador desearía tener estas condiciones para trabajar y realizar su mayor potencial".

También, el bicampeón de América con la Roja le dejó también un mensaje al club de cara al futuro: "Estamos en una muy buena posición nosotros. Creo que el máximo objetivo y sueño es seguir creciendo y lo vamos a hacer".

Por último, Díaz insistió en la continuidad del DT: "Todo en la vida tiene solución, a título personal. Nos puede pasar en lo familiar, lo cotidiano, lo laboral con diferencias, pero todo se puede solucionar. Claramente el profe tiene contrato. El sábado vamos a jugar el último partido y seguramente el lunes se juntarán las partes para conversar lo que se proyecta para el próximo año. Lo que ha dicho Gustavo ya está y dependerá de ellos lo que quieran. Me encantaría que siga, porque le ha hecho muy bien al club y al grupo, es un excelente trabajador. Pero después del torneo se analizará y se llegará a alguna conclusión".

