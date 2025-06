Día de furia de Arturo Vidal: Fue expulsado y se lanzó con todo contra arbitro Fernando Vejar

Luego de seis partidos sin perder sumando Copa Libertadores y Liga de Primera, Colo Colo se inclinó por un ajustado 2-1 ante Audax Italiano, uno de los líderes del torneo nacional, estancándose en la medianía de la tabla.

Tras la agónica anotación de Leonardo Valencia que le terminó dando la victoria a los floridanos, el volante albo Arturo Vidal fue expulsado por doble amonestación tras presuntamente haber criticado al árbitro Fernando Vejar.

El "King" habló tras el cotejo y, fiel a su estilo, emitió duras críticas en contra del colegiado. "La expulsión es de locos, no entiendo. A veces, no se puede hablar mucho. Pero, si un árbitro no tiene carácter para dirigir un partido de Colo Colo, creo que no debería arbitrar", lanzó el mediocampista.

En la misma línea, el referente del cuadro popular aseguró que "en Segunda o Tercera División podría (arbitrar), si no le gusta la presión y no aguanta a un jugador de alto nivel o un capitán que le diga las cosas. Que me saquen amarilla por eso, es de locos".

Pero el seleccionado criollo no paró y apuntó que "ojalá en los próximos partidos nos toquen mejores árbitros, unos que dejen jugar. Porque lo estaba haciendo bien, pero después cuando uno le dice cosas y no saben reaccionar o a ellos les gusta no más tratar mal a los jugadores, creo que está muy mal. Traté de decirle las cosas bien".

Sobre la posibilidad de recibir un severo castigo de acuerdo a lo que señale Vejar en su informe, Vidal subrayó que "es doble amarilla no más. Ya que invente algo más sería de locos. Con Católica me lo pierdo, pero el otro no. No le dije nada, no le dije un garabato fuerte".

"Si vamos a empezar con esas cosas, no puedo jugar más en el Campeonato Chileno. Me han tocado buenos árbitros en Chile, pero este no está para arbitrar un partido de Colo Colo, ni de la U", cerró, ofuscado, el bicampeón de América con la Roja.

