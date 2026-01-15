Día complejo para José Ignacio Cornejo: motociclista sale del top 10 en la etapa 11 del Dakar

El piloto nacional José Ignacio Cornejo tuvo uno de sus días más difíciles en Rally Dakar y remató 14° en las motos en la undécima etapa de 346 kilómetros cronometrados entre Bisha y Al-Henakiyah.

"Nacho", quien ayer fue quinto, este jueves estuvo lejos de dicha actuación y cruzó la meta fuera del top 10 con un tiempo de tres horas, 22 minutos y 54 segundos, más de 13' después que el ganador de la prueba, el estadounidense Skyler Howes, quien superó al francés Adrien Van Beveren (+00'21'') y el español Edgar Canet (+01'15'').

Aunque en la tabla acumulada el chileno logró sostener su séptima posición (+1h10'50''), quedó a más de 16 minutos de la sexta plaza que hoy ocupa Van Beveren, por lo que el margen de mejora será escaso para los últimos dos días de competencia.

Por su parte, Tomás de Gavardo fue 34° (+37'36'') y se adjudicó el 26° escalón de la clasificación. Cabe recordar que el otro criollo inscrito, Ruy Barbosa, debió abandonar por una lesión en su hombro.

Consignar además que el podio está liderado por el argentino Luciano Benavides, quien tiene una lucha aparte con el norteamericano Ricky Brabec (+00'23''). Bastante más atrás aparece el español Tosha Schareina.

La penúltima etapa de 311 kilómetros de especial y 409 kilómetros de enlace se disputará el día viernes entre Al-Henakiyah y Yanbu.

Clasificación de la etapa

1) Skyler Howes 03:09:02

2) Adrien Van Beveren +00'21''

3) Edgar Canet +01'15''

14) José Ignacio Cornejo +13'52''

Clasificación general

1) Luciano Benavides (KTM) 44:48:48

2) Ricky Brabec (Honda) +00'23''

3) Tosha Schareina (Honda) +15'16''

4) Daniel Sanders (KTM) +23'32''

5) Skyler Howes (Honda) + 34'20''

6) Adrien Van Beveren (Honda) +54'13''

7) José Ignacio Cornejo (Hero) +1h10'50''

8) Ross Branch (Hero) +2h25'56''

9) Toni Mulec (KTM) +2h36'38''

10) Preston Campbell (Honda) +2h39'05''

