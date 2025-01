"Di el sí de una": Eduardo Vargas entregó detalles de cómo se gestó su arribo a Nacional

Este lunes fue presentado en sociedad Eduardo Vargas como flamante incorporación de Nacional de Uruguay, club al cual llegó en calidad de agente libre luego de cinco temporadas defendiendo los colores de Atlético Mineiro.

El formado en Cobreloa asistió a conferencia de prensa acompañado del vicepresidente del "Bolso", Flavio Perchman, quien no se guardó nada y aseguró que el chileno "probablemente sea el extranjero más importante en Nacional de las últimas dos décadas, quizás solo comparable con el 'Muñeco' (Marcelo) Gallardo. El placer enorme de presentar a Eduardo Vargas que va a formar parte del club las próximas dos temporadas".

Respecto a su llegada al conjunto charrúa, "Turboman" sostuvo que "estoy muy contento desde la llamada de Flavio y no pensé mucho el venir. Le di el sí de una y estoy acá para trabajar, para aportar al equipo y para intentar dar alegrías a la gente".

En la misma línea, el atacante reconoció que "quería probar nuevos aires, no estaba muy contento en Brasil. Hablé el tema con mi esposa y le dije: vamos a enfrentar este nuevo desafío. Flavio me habló muy bien, 'Nico' (López, ex compañero en Tigres) y (Rómulo) Otero -con quien coincidió en Mineiro- también. Me dijeron que tenían que armar un buen equipo para pelear la Libertadores que es el plato principal".

Respecto al derbi que presenció ante Peñarol en el marco de la Supercopa de Uruguay, el ariete aseguró que "estoy muy contento por mis compañeros, el cuerpo técnico y la hinchada que consiguieron este triunfo. El clásico fue una fiesta muy linda y la hinchada me sorprendió mucho. La gente muy apasionada y la verdad que eso motiva mucho más al jugador. Con ganas de estar ahí adentro ya jugando".

Consultado por la posibilidad de debutar este fin de semana en el inicio del Torneo de Apertura, el oriundo de Renca explicó que "estoy siempre para jugar pero vengo de dos meses sin entrenar y la verdad que me estoy preparando lo que más pueda para llegar a la primera fecha. Siempre me mantengo bien físicamente. (...) Ya comencé a trabajar, estoy haciendo los entrenamientos físicos y la verdad que espero estar en la primera fecha e intentar ir al banco".

Por último, Vargas reveló una conversación con el DT Martín Lasarte -quien ya lo dirigió en la Selección chilena- en la cual el entrenador le consultó "dónde podía jugar y le dije que me sentía cómodo en cualquier parte de adelante. Estoy a disposición de él y dónde me quiera utilizar. Voy a jugar con el número 17 por una fecha muy importante para mí y para mi esposa y por el número que usé en 2011 en Universidad de Chile".

