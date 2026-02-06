Destrozan a Pellegrini por impresentable eliminación del Betis en Copa del Rey

Una actuación desastrosa tuvo esta tarde el Real Betis de Manuel Pellegrini, elenco que fue superado en todos los aspectos por el Atlético de Madrid y se despidió en cuartos de final de la Copa del Rey tras caer por un inapelable 5-0 en condición de dueño de casa.

Terminado el partido, las críticas hacia el "Ingeniero" no tardaron en llegar y fue uno de los principales apuntados por la prensa española, la cual lo sindicó como responsable y le dio algunas de las peores calificaciones de su equipo.

El Desmarque, por ejemplo, le puso nota dos al chileno, argumentando que "como se podía prever, la rotación en la portería le salió rana (falló), y en el duelo de banquillos quedó claramente como perdedor ante Simeone, que dibujó un partido en el que el Betis ni se enteró".

"El partido era muy importante y su equipo no compitió ni cinco minutos, incapaz ante un Atlético con mucha más hambre. Ni siquiera las bajas rebajan su responsabilidad y el resultado será carnaza para sus detractores", agregaron.

Mucho Deporte fue más crítico y le entregó un uno al DT bético. "Derrota de entrenador. Porque ante el Atlético, con bajas, se puede perder, pero desde la alineación hasta este resultado indecoroso, muchos errores del gran entrenador bético", explicaron.

Sin embargo, el Correo de Andalucía fue todavía más despiadado, calificó al criollo con un cero y subrayó que "el error más grave en seis años en el Betis sirvió para que todos los béticos vieran la calidad de la plantilla, incapaz de competir en momentos grandes y ante rivales superiores. Con dos porteros de buen nivel no se puede querer gestionar un vestuario. ¿La idea de dejar a Natan en el banquillo? Vaya planteamiento táctico".

Por su parte, ABC sostuvo que Pellegrini estuvo "equivocado desde el momento en el que decidió poner a Adrián de portero. Simeone le volvió a bailar".

PURANOTICIA