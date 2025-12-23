Destacan particular dato que resalta la importancia de Guillermo Maripán en Torino

Continúan los elogios para el defensa nacional Guillermo Maripán gracias a su gran desempeño en el triunfo por 1-0 del Torino sobre Sassuolo, resultado que le permitió al equipo del chileno alejarse de la zona de descenso en la Serie A y empezar a ilusionarse con una posible clasificación a copas internacionales.

El portal Toro, medio cercano al conjunto granate, indicó que el criollo "destacó especialmente; el defensa chileno mantuvo a todos a salvo contra los Neroverdi, con otra actuación sólida y segura. Sus compañeros Ismajli y Tameze también tuvieron una gran actuación".

Asimismo, remarcó que el partido del zaguero "fue un duelo físico, de gran intensidad y concentración. En la primera parte, se centró en mantener al Sassuolo lejos de la portería de Paleari, anticipándose a los atacantes neroverdi en varias ocasiones, especialmente a Cheddira".

"En la segunda parte, también tuvo que emplearse a fondo para bloquear varios disparos, los más impactantes con apenas segundos de diferencia: el primero, detenido antes de que fuera posible, con una magnífica atajada de último hombre sobre Koné, el segundo instantes después, tras otro intento del marfileño. Se mantuvo atento y concentrado hasta el último minuto, y también mostró olfato goleador, con una magnífica volea que un impresionante Muric cabeceó a córner", sumó el citado portal.

Pero eso no es todo. En la nota hicieron notar que en los siete compromisos en que Torino no ha recibido goles, siempre estuvo "Memo" presente. De hecho, la única vez que no sumó minutos fue en la primera fecha cuando fue suplente y su escuadra se inclinó por un contundente 5-0 ante Inter de Milán.

"Sin duda, el mérito de estas excelentes actuaciones defensivas no solo recae en el número 13 del Granata, sino que, a pesar de los numerosos cambios en la alineación debido a lesiones y decisiones técnicas, siempre se ha mantenido fiel a Baroni , y la actuación de ayer es una clara muestra de por qué", finaliza la nota.

