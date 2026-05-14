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Desde Nacional a la U: Gonzalo Carneiro surge como opción para reforzar el ataque azul

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El delantero uruguayo de 1,95 metros está en la mira de Universidad de Chile para la segunda rueda. Ante la lenta recuperación de Octavio Rivero, el club estudiantil buscaría asegurar el fichaje del ex São Paulo.

Desde Nacional a la U: Gonzalo Carneiro surge como opción para reforzar el ataque azul
Jueves 14 de mayo de 2026 12:01
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A medida que se acerca el mercado invernal de fichajes en el fútbol chileno, comienzan a surgir nombres que podrían reforzar a Universidad de Chile de cara a la segunda parte de la temporada.

Uno de ellos es el delantero uruguayo Gonzalo Carneiro, actualmente en Nacional de Montevideo, quien fue vinculado al conjunto azul por medios de su país.

Según informó el sitio Toco y Voy, el cuadro estudiantil tendría en carpeta al espigado atacante de 1,95 metros, quien además registra pasos por São Paulo FC y Cruz Azul. Precisamente durante su etapa en el elenco paulista, el futbolista dio positivo por Benzoilecgonina en 2019 y recibió una sanción de 12 meses.

En tanto, de acuerdo a La Magia Azul, el interés de la U por Carneiro estaría relacionado con la situación de Octavio Rivero, quien aún no logra recuperarse de una grave lesión.

Por su parte, en Nacional mirarían con buenos ojos una eventual negociación con el elenco universitario, considerando que el atacante finaliza contrato en diciembre de este año, lo que permitiría al club uruguayo obtener ingresos antes del término de su vínculo.

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