Desde México vinculan a Lichnovsky con histórico club de la Liga MX

Uno de los grandes anhelos de Universidad de Chile en el actual mercado de fichajes, el defensor nacional Igor Lichnovsky, estaría cada vez más lejos de concretar su regreso al club que lo formó, luego de aparecer en el radar de un importante elenco del fútbol mexicano.

Según informan diversos medios aztecas, el zaguero chileno, que mantiene contrato vigente con el América hasta junio de 2027, es seguido de cerca por Pachuca, club que cuenta con siete títulos de la Liga MX y que busca alternativas para reforzar su defensa central.

De acuerdo con Sports Illustrated México, los Tuzos valoran en Lichnovsky su experiencia internacional y su reciente paso por un club de alta exigencia como el América, aunque lo consideran una opción secundaria y no una prioridad absoluta para la temporada 2026.

En ese contexto, desde el entorno del club hidalguense se indicó que solo estarían dispuestos a negociar por una cifra baja, considerando que el defensor chileno no figura como pieza clave en los planes del América para el próximo año.

Sin embargo, la principal dificultad para concretar la operación sería el elevado salario del futbolista, cercano a los dos millones de dólares anuales. Por ello, Pachuca buscaría que las Águilas asuman parte del sueldo o acuerden una rescisión de contrato, escenario que aleja aún más la posibilidad de un retorno de Lichnovsky a la U.

PURANOTICIA