Desde México aseguran que Diego Valdés será nuevo refuerzo de verdugo de Colo-Colo

Todo indica que Diego Valdés está viviendo sus últimos momentos en el América. De hecho, el duelo de este sábado ante Los Angeles FC, por el repechaje al Mundial de Clubes, podría ser el último del chileno con la camiseta de las Águilas.



Es que desde México dieron por hecho que el seleccionado nacional no continuará en el conjunto azulcrema y que el cotejo ante los estadounidense "será el último baile" en el club.



"No llegará a disputar el Mundial de Clubes. Con los últimos meses fue perdiendo su mejor forma, y no pesó lo mismo en el equipo. En el último semestre Diego Valdés no pudo hacer ningún gol", sostuvo ESPN México sobre el criollo.



Incluso, el citado medio añadió que el formado en Audax Italiano ya estaría muy cerca de arribar a Fortaleza de Brasil, verdugo de Colo Colo en la fase grupal de la Copa Libertadores 2025.



"Ha llegado a su fin su ciclo, faltan algunos detalles pero lo de Fortaleza ha avanzado en las últimas horas", enfatizó la publicación.

PURANOTICIA