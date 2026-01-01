Desde la Championship a la MLS o Brasil: el incierto futuro de Brereton

Ben Brereton atraviesa un complejo momento futbolístico en Inglaterra, luego de no lograr continuidad ni regularidad en el Derby County, elenco de la Championship donde no pudo alcanzar el rendimiento esperado durante su préstamo.

Ante este escenario, Southampton, club dueño de su pase, en conjunto con la agencia que maneja su carrera, comenzó a explorar alternativas en el mercado de fichajes con el objetivo de encontrar un nuevo destino que le permita sumar minutos y recuperar protagonismo.

En ese contexto, el continente americano aparece como la principal opción, y su nombre ya fue vinculado en los últimos días con Toronto FC, equipo canadiense que compite en la Major League Soccer de Estados Unidos, liga que ha mostrado creciente interés por jugadores europeos y sudamericanos.

Sin embargo, la MLS no es la única alternativa, ya que Brereton también fue ofrecido al Corinthians de Brasil, uno de los clubes más importantes del continente, que analiza su situación deportiva y financiera antes de avanzar en eventuales negociaciones.

El principal escollo para concretar su salida es el alto salario del delantero chileno, que bordea los 1,6 millones de dólares anuales, cifra que representa una carga significativa para cualquier club interesado y que podría obligar a Southampton a subvencionar parte del sueldo para facilitar la operación.

