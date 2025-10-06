Desde España señalan que "el Sevilla ha vuelto a latir" tras la llegada de Alexis Sánchez

El inicio de Alexis Sánchez en el Sevilla ha sido tremendo. El delantero chileno anotó su segundo tanto en el cuadro andaluz en la goleada por 4-1 frente al Barcelona, su ex club en España, por lo que no para de recibir elogios.

El periodista Miguel Quintana sostuvo en Radio Marca que el goleador histórico de la Roja era lo que le faltaba al equipo en las últimas temporadas.

"No se explicaba simplemente a partir de sus problemas deportivos, sino por la falta de referentes sobre el terreno de juego", comenzó diciendo el comunicador.

Además, añadió que había una "escasa conexión entre equipo y grada", algo que se ha revertido por el cariño que se está ganando el tocopillano.

También, agregó que "el Sevilla ha vuelto a latir" y que "su mayor acierto es la llegada de un Matías Almeyda que parece haberse criado en Nervión".

"Es un equipo que derrocha energía, que es impetuoso y agresivo en cada duelo, que siempre mete mucho futbolista en área contraria", complementó.

Por último, sostuvo que es "un Sevilla muy Sevilla. Muy reconocible. Sin la calidad de otros Sevillas, pero con el corazón y carácter de siempre".

