Desde el Betis aseguran que "en el vestuario no se habla de la renovación de Pellegrini"

Manuel Pellegrini no para de recibir elogios por parte de sus pupilos en el Betis de España en medio de la incertidumbre sobre si renovará contrato con el cuadro verdiblanco o si finalmente dirigirá a la Selección chilena.

Ahora fue el portero Álvaro Valles se refirió a la continuidad del técnico chileno y contó cómo se vive en el plantel la situación del DT, quien tiene contrato con el conjunto andaluz hasta junio del próximo año.

"En el vestuario no se habla de su renovación. Para nosotros es un gran entrenador y que siga con nosotros mucho mejor, pero en el vestuario somos ajenos a esa situación", expresó el golero al medio 101TV.

Además, resaltó las condiciones del "Ingeniero" y lo que le entrega al vestuario: "Es una persona cercana, de ideas claras, es un gran gesto de grupo. Él se mete en lo importante para él y le exige lo máximo al jugador. En los demás ámbitos no se mete y te da esa libertad que necesita el jugador".

"Su carrera habla por sí sola. Ha estado en grandes clubes y aquí lleva ya cinco años metiendo al equipo en Europa. Nosotros estamos encantados. Podrá entrenar hasta el día que él quiera, es una persona que se cuida, que se le ve en el gimnasio a diario".

