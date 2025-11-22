Desde Deportes Limache hacen un llamado a la calma tras quedar al borde de la salvación

Deportes Limache derrotó a Unión Española por 1-0 en la "final" por la permanencia, sacándole cuatro puntos de diferencia ante al elenco hispano como a Deportes Iquique -penúltimo y colista del torneo, respectivamente- a falta de dos fechas para el término de la Liga de Primera.

El defensa rojinegro Alfonso Parot, destacó el ambiente que hubo en el estadio Lucio Fariña Fernández y señaló a radio ADN que "se vivió como una final. Estamos muy contentos, muy felices, dimos un gran paso, pero no hay nada dicho. La dirigencia se puso la mano en el corazón y el bolsillo de la gente. Se llenó hoy (viernes), se vive de otra forma así, nos tuvieron la pelota por muchos pasajes y la gente estuvo ahí, apoyándonos".

Así y todo, al ser consultado por el mensaje que les entregó el técnico Víctor Rivero, reiteró su llamado a la calma. "Nos transmitió tranquilidad, sabíamos que somos un equipo competitivo, nos hicimos fuertes de local. Hay que repetir lo de hoy la próxima semana, pero no se ha conseguido nada todavía", puntualizó el zaguero.

Por su parte, el delantero Luis Guerra, quien entregó la asistencia para el gol de Facundo Pons, aseguró que "teníamos que darlo todo en casa, lo tomamos como una final y todos los demás partidos también van a ser así".

En la misma línea, el atacante venezolano sostuvo que "tenemos una identidad de juego y no teníamos que cambiarla, había que seguir creyendo. No cambiamos lo que hemos hecho durante el campeonato".

