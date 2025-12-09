Desde Argentina aseguran que Vicente Pizarro es pretendido por Independiente

Colo-Colo cerró una de sus peores temporadas de los últimos años y se quedó sin participación internacional para la campaña 2026.

Frente a este fracaso, se esperan que varios jugadores del Cacique partan del club, donde uno de ellos podría ser el volante Vicente Pizarro.

De hecho, en las últimas horas desde Argentina dieron a conocer que el joven mediocampista sería pretendido por Independiente de Avellaneda, elenco donde militan los nacionales Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

Martín Roldan, del medio Rojos de Pasión, aseguró que Pizarro está en carpeta y que el club "lo viene siguiendo desde principios de año".

Consignar que el futbolista tiene contrato vigente con el conjunto de Macul, y tras la Gala Crack del fútbol chileno dejó abierta la puerta para una posible salida durante este mercado: "Me formé acá, me siento muy a gusto. Tengo ganas de dar un paso en mi carrera si se da algo importante".

PURANOTICIA