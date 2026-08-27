Descartan lesión de gravedad de Maximiliano Romero en Colo-Colo tras encender las alarmas en partido por Copa Chile

Maximiliano Romero generó gran preocupación en Colo-Colo, luego de que en el minuto 75 del partido ante Unión Española por Copa Chile tuviera que ser retirado de la cancha por una fuerte molestia en su rodilla derecha.

Incluso el director técnico del cuadro popular, Fernando Ortiz, se mostró intranquilo tras el cotejo. Sin embargo, todo parece indicar que el tema quedó solo en un susto.

Según información de radio ADN, los exámenes a los que se sometió el atacante revelaron que sufrió una torsión en la zona afectada, la cual no sería de gravedad.

De todas maneras y a modo de precaución, "Maxi" no sería citado para el duelo de este domingo ante Audax Italiano por la Liga de Primera.

Consignar que el "Cacique" se impuso por un contundente 3-0 al elenco de colonia, con gol de Romero incluido.

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