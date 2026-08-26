Derby County busca el regreso de Ben Brereton, pero el Southampton no está dispuesto a cederlo

Cuando faltan pocos días para que cierre el mercado de fichajes del fútbol europeo, el futuro de Ben Brereton en el balompié inglés sigue sin resolverse.

Es que el delantero chileno no es considerado en el Southampton, situación que aprovecharía el Derby County para llevarse de vuelta al atacante de la Roja.

En ese sentido, y según dio a conocer Football Insider, los "Rams" habrían realizado nuevas consultas para conseguir el préstamo del ariete. Sin embargo, los "Saints" no estarían dispuestos a ceder al jugador.

El Southampton solamente dejará partir a "Big Ben" por un traspaso cercano a los 3,5 millones de libras (4,7 millones de dólares, aproximadamente).

(Imagen: Derby County)

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