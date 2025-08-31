Derby County: Ben Brereton tiene un nuevo equipo en Inglaterra

La incertidumbre terminó para Ben Breteron porque el delantero chileno logró fichar por un nuevo club en Inglaterra, a poco de cerrarse el libro de pases.

Brereton jugará finalmente en Derby County, club que actúa en la Championship, al cual llegó cedido en calidad de préstamo por la temporada 2025-2026 por el dueño de su pase, Southampton.

El chileno es el décimo tercer fichaje que ha hecho Derby County, escuadra que dirige el entrenador John Eustace, y que en la temporada pasada estuvo a punto de descender a la tercera división y que ahora quiere, al menos, no pasar angustias.

En la actualidad, Derby County está en la vigésima primera ubicación en la tabla con apenas dos puntos al cabo de las primeras cuatro fechas de la Chamíonship.

Brereton, en una entrevista al medio del club, dijo sentirse feliz de llegar a su quinto club inglés tras sus pasos por Nottingham Forest, Blakburn Rovers, Sheffield United y Southampton. A ello se suma su experiencia en Villarreal de España.

“Fue algo obvio para mí venir a jugar más partidos, ayudar al equipo y jugar para un gran equipo”, expresó el chileno.

El delantero, ya con club oficializado, llegará a Chile ahora para integrarse a los trabajos de la selección nacional de cara a los duelos eliminatorios ante Brasil y Uruguay.

