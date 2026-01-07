Deportivo Alavés no avanza por Lucas Cepeda y su futuro sigue abierto

En medio de los rumores de las posibles salidas de Alan Saldivia y Vicente Pizarro desde las filas de Colo-Colo, el delantero Lucas Cepeda recibió sondeos desde Europa, específicamente de La Liga de España.

De acuerdo a radio ADN, el Deportivo Alavés, cuadro que en el pasado ya había manifestado interés por el chileno, volvió a la carga por los servicios del formado en Santiago Wanderers.

Sin embargo, desde la emisora aclararon que la opción del seleccionado nacional se enfrió, principalmente, por la alta suma que exigían los albos al elenco babazorro, cercana a los seis millones de dólares.

Pero no todo está perdido para el atacante, ya que el citado medio reveló que un club turco -del cual no se reveló el nombre- también estaría tras sus pasos.

Consignar que durante esta tarde se llevará a cabo una reunión de directorio de Blanco y Negro donde podrían haber novedades sobre movimientos en la plantilla del Cacique para la temporada 2026.

PURANOTICIA